مؤلف فيلم «رحلة 404»: بدأت كتابة السيناريو في 2003 وكنت طالبا بإعلام

حلت النجمة منى زكي، وأبطال فيلم «رحلة 404» ضيوفًا على برنامج «صاحبة السعادة» للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة «دي إم سي».

وتحدث المؤلف محمد رجاء، عن بداية كتابة السيناريو: «الرحلة بدأت 25 يونيو سنة 2003، كان وقت عرض فيلم سهر الليالي، ووقتها قلت أنا سأتعاون مع المخرج هاني خليفة، وكنت ما زالت وقتها طالبًا في إعلام، ولم أكن أعرف ماذا سأكتب أصلا».

وأضاف محمد رجاء: «المرحلة الثانية كانت مع داوود عبد السيد، كنت في البداية أكتب النقد، وكتبت عنه أشياء كثيرة، وبدأت تكون هناك صداقة بيننا، وعملت عنه كتابًا، وكتبت حينها فيلم رحلة 404، وهاني خليفة قريب للغاية من هذه الأشياء التي أحب أن أكتبها، بنفس طريقة فيلم سهر الليالي، سواء بناء الشخصية أو علاقاتها بالشخصيات الأخرى».

وتابع: «في البداية عرضت الفيلم على هاني خليفة، وكان رده قاسيا للغاية لأنه كان فيلمًا استعراضيًا، ولكن عندما قرأ رحلة 404 كان رده مختلفًا وبدأنا الرحلة معًا».