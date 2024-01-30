مخرج فيلم «رحلة 404»: «منى زكي أول شخص جاء في بالي بعد قراءة السيناريو»

حلت منى زكي وأبطال فيلم «رحلة 404» ضيوفًا على برنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، على قناة «دي إم سي».

وتحدث المخرج هاني خليفة، عن فريق عمل فيلم رحلة 404، قائلا: «أدوار كل الشخصيات صعبة جدا، ولا أبالغ بكبر الحجم، ولكن كنا نحتاج لكل دور ممثل ثقيل».

وقال «خليفة»: «كل الممثلين أدوا أدوارهم بمهارة وأداء قوي، سواء شيرين رضا ومواجهتها مع منى زكى، ومحمد ممدوح مفتاح مهم لكي يفهم الناس تاريخ شخصية غادة، وأزمتها الكبيرة مع محمد فراج عندما تبحث عنه، ويظهر بمفاجآت أخرى بسبب كمية الألم التي بداخله والظروف التي مر بها، وكذلك باقي الشخصيات عارفة عبد الرسول وخالد الصاوي وسما إبراهيم ومحمد علاء، وأنا ممتن لكل الذين شاركوا في الفيلم».

وتابع: «عندما قرأت السيناريو أحببته جدا، وأول شخص جاء في بالي منى زكي، ومنذ وقت سهر الليالي وأنا أحبها جدا، وأستمتع بالعمل معها، وأحب أداءها، ومحمد رجاء استغرب اختياري وقتها».