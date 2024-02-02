حقيقة هروب شخص من آكلي لحوم البشر في إحدى غابات إفريقيا (فيديو)

انتشر فيديو بشكل واسع خلال الساعات القليلة الماضية، يسير مسرعًا داخل غابات إفريقيا، وعلى وجهه علامات الخوف، بينما يجري خلفه شخص ملامحه مجهولة والنصف العلوي من جسده عار وملطخ بلون أسود، ويتحدث باللغة الفرنسية.

هذا الفيديو زعم رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه لمواطن إفريقي يهرب من آكلي لحوم البشر، وعلق البعض على الفيديو قائلين: «رجل يوثق هروبه من قرية آكلي لحوم في إفريقيا بينما يقوم أحد أفراد القرية بمطاردته».

وعلق البعض قائلًا: «سلام قولا من رب الرحيم»، «معقول في بشر يأكلون بشر»، «والله رعب».

رجل يوثق هروبه من قرية اكلي لحوم في افريقيا بينما يقوم احد افراد القرية بمطاردته!

pic.twitter.com/c2VwlRflaJ — TRAVIS تراڤس (@irode0) January 31, 2024

حقيقة الفيديوهات المنتشرة

بحثت «الوطن» عن حقيقة الفيديوهات المنتشرة، واتضح أنها نُشرت على موقع الفيديوهات «تيك توك»، في حساب باسم «I S T R A E L»، يصل عدد متابعيه إلى أكثر من 265 ألف متابع، وكتب أسفل اسمه «هدفي الوصول إلى مليون متابع»، وبالتالي فإن هذا الفيديو يهدف لجمع المتابعين فقط.

وينشر صاحب الحساب عشرات الفيديوهات وهو يجري مسرعًا ويدعي أن أشخاص يلاحقونه، وفي فيديوهات أخرى يجري رفقة أشخاص آخرين بينما علامات الخوف تسيطر على وجهه، ويزعمون أن أشخاص مجهولة تلاحقهم.

وبالبحث في فيديوهات أخرى على الحساب نفسه، اتضح أنه ينشر بعض المقاطع الطريفة، وفي فيديوهات أخرى يتحدث وهو جالس باللغة الفرنسية.