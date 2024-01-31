برنامج «زووم إفريقيا» يفتح ملف القارة السمراء ومواهبها وأبرز فرص الاستثمار

تقدم الإعلامية سالي عاطف، مقدمة برنامج «زووم إفريقيا» على قناة CBC، حلقة جديدة غدا، عن القارة الإفريقية ومواهبها، وأبرز فرص الاستثمار.

وتستضيف الإعلامية سالي عاطف، الناقد الرياضي مهاب ممدوح، للحديث عن تاريخ بطولة الأمم الأفريقية، وكيفية استغلالها لتنمية موارد الدول الإفريقية اقتصاديًا.

يعرض البرنامج تقريرًا عن رابطة «توماس» العامة، التي تقوم بتنظيم معرض كل عام لعرض الملابس والمفروشات والاكلات النوبية ومستحضرات التجميل وعمل الهاند ميد.

يستعرض البرنامج ندوة جرى تنظيمها من قبل المنتدى الثقافي المصري، لمناقشة وتوقيع كتابي «الرعي الحدود والنزاعات - سياسة التمييز الإثني في السودان»، لوزير الاستثمار بجنوب السودان الدكتور ضيو مطوك.

تستضيف سالي عاطف، وليد غراب، المستشار التجاري بسفارة جمهورية القمر المتحدة، للحديث باستفاضة عن جمهورية القمر المتحدة، وأبرز فرص الاستثمار فيها.

يذكر أن برنامج «زووم إفريقيا» يذاع كل يوم خميس الساعة السادسة مساء.