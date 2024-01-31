اختفاء أغنيات شهيرة من «تيك توك».. والسبب صادم لهؤلاء

لسبب غير متوقع قد يفقد الكثير من الفنانين أغانيهم من التطبيق الشهير «تيك توك» مع مزيد من التساؤلات، منهم تايلور سويفت وهاري ستايلز وأريانا جراندي وجاستن بيبر وغيرهم؛ الذين تفاجأوا بعدم ظهور أغانيهم على تيك توك بالفعل، وبعضهم مهدد بفقد أغانيه خلال ساعات، بحسبما ذكرته صحيفة «جارديان» البريطانية والسبب متعلق بـ«Ai»، ونستعرضه في السطور التالية.

اختفاء أغاني شهيرة من تيك توك.. والسبب مفاجأة صادمة

في الساعات الماضية يتحدث الناس عن اختفاء أغانٍ شهيرة من تيك توك، والسبب كما ذكرت الصحيفة البريطانية هو انتهاء اتفاقية «يونيفرسال ميوزيك جروب» مع تيك توك، خلال الـ24 ساعة الماضية بعد فشل الشركتين في التوصل إلى اتفاق أخير متعلق بقضايا مختلفة من بينها تعويض الفنانين والذكاء الاصطناعي، ما يعني أن الكثير من الأغاني الأكثر شعبية في العالم سيتم إزالتها من التطبيق تمامًا، ومن بين الفنانين الذين اختفت أغانيهم من التطبيق الشهير تايلور سويفت وهاري ستايلز وأريانا جراندي وجاستن بيبر حتى الآن.

اختفاء ملايين الأغاني بالتدريج

وعلى غرار اختفاء أغانٍ شهيرة من تيك توك؛ أشارت هيئة الإذاعة البريطانية إلى أن الخلاف السابق بين تطبيق تيك توك ويونيفرسال ميوزيك سوف يؤدي بالفعل إلى اختفاء ملايين الأغاني من مكتبة الأغاني في تيك توك في حال انهيار المحادثات؛ وتأكيدًا على الخلافات التي لم تنتهِ بعد نشرت شركة يونيفرسال مقالا على موقعها الثلاثاء الماضي بعنوان «خطاب مفتوح لمجتمع الفنانين وكتاب الأغاني.. لماذا يجب علينا أن نقول إنه نفد الوقت مع تيك تيوك»، وخلال الخطاب ذاته وجهت شركة الأغاني الشهيرة التي تعتبر أكبر شركة موسيقى في العالم اتهامات لتطبيق تيك توك بمحاولة «التنمر» و«التخويف» من أجل «القبول بصفقة أقل قيمة من الصفقة السابقة، وأقل بكثير من القيمة السوقية العادلة».

وبحسب بيان الشركة العالمية في اتهاماتها لتطبيق التواصل والترفيه الأشهر في العالم، فإن تطبيق تيك توك يمثل حوالي واحد في المئة فقط من إجمالي إيراداتهم، وهو دليل على مدى ضآلة التعويض للفنانين وكتاب الأغاني، وذلك على الرغم من قاعدة المستخدمين الضخمة والمتنامية للتطبيق.