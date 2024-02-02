دراسة: ارتفاع نسبة الأطفال المصابين بطيف التوحد في إسرائيل

تضاعف معدل انتشار الأطفال الذين تم تشخيص إصابتهم بطيف التوحد في دولة الاحتلال في السنوات الأخيرة، وفقًا لدراسة جديدة نشرتها صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية.

ارتفاع معدل الإصابة بطيف التوحد بين الأطفال

وتوصلت الدراسة إلى أن معدل الإصابة بطيف التوحد بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وثلاثة أعوام ارتفع إلى أربعة أضعاف، وأن السبب الرئيس لزيادة التشخيص هو زيادة الوعي بأهمية التشخيص في سن مبكرة، في الوقت الذي يعاني فيه النظام من نقص هائل في المتخصصين، وخاصة في مجال التخاطب، والمعالجين المهنيين، والمعالجين الفيزيائيين، وعلماء النفس التنموي.

زيادة الأطفال المصابين بطيف التوحد

وتضاعف معدل انتشار التوحد في الأراضي المحتلة بين الأعوام 2017 و2021، حسب الدراسة التي فحصت معلومات 3.5 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 1 و 17 عامًا، ووجدوا زيادة كبيرة في انتشار الأطفال المصابين بطيف التوحد، خاصة في سن الثانية إلى الثالثة.

وأكدت الدراسة أنها تجهل تفسير أسباب هذه الزيادة الكبيرة للإصابة بالتوحد في دولة الاحتلال، لافتة لوجود عدد أكبر من الأطفال المصابين بالتوحد منخفض الشدة، أي الذين يعانون من أعراض أخف.