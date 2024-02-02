انخفاض أسعار السمك اليوم الجمعة 2-2-2024 في الأسواق.. البلطي بكام؟

شهدت أسعار السمك اليوم الجمعة 2-2-2024 في مختلف الأسواق المحلية انخفاضاً، ومنها سعر كيلو السمك البلطي، ويتابع أسعار السمك بشكل يومي قطاع كبير من المواطنين للتعرف على المستجدات، إذ تختلف قليلاً من منطقة سكنية لأخرى.

وتستعرض «الوطن» سعر السمك اليوم، حسب آخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، «سعر بيع للمستهلك».

أسعار السمك اليوم في الأسواق

وجاءت أسعار السمك اليوم الجمعة 2-2-2024، كالتالي:

الجمبري وسط: الكيلو بـ233 جنيهًا.

جمبري صغير: الكيلو بـ165 جنيهًا.

جمبري جامبو: الكيلو بـ365 جنيهًا.

وقار: الكيلو بـ189 جنيهًا.

القاروص: الكيلو بـ196 جنيهًا.

الكابوريا: الكيلو بـ106 جنيهات.

فيليه بلطي: الكيلو بـ138 جنيهًا.

قشر بياض: الكيلو بـ111 جنيها.

بياض ممتاز: الكيلو بـ117 جنيهًا.

سبيط: الكيلو بـ211 جنيها.

المرجان وسط: الكيلو بـ113 جنيها.

أسعار السمك البلطي

البلطي ممتاز: الكيلو بـ80 جنيهًا.

البلطي صغير: الكيلو بـ55 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة

السردين المجمد: الكيلو بـ62 جنيهًا.

الماكريل المجمد: الكيلو بـ93 جنيهًا.