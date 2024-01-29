استقرار أسعار السمك اليوم الاثنين 29-1-2024 في سوق العبور

استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، اليوم الاثنين 29-1-2024، إذ يتراوح سعر كيلو السمك البلطي ما بين 67 و73 جنيها، وكيلو قشر البياض ما بين 80 إلى 120 جنيها.

أسعار السمك في سوق العبور

- يترواح سعر كيلو البلطى الفيليه ما بين 40 إلى 200 جنيه.

- يتراوح سعر كيلو سمك الثعابين ما بين 50 إلى 250 جنيها.

- سعر كيلو المكرونة السويسي يتراوح ما بين 75 إلى 105 جنيهات.

أسعار الأسماك في مصر اليوم

- وعن سعر كيلو السبيط والكاليماري والسابيا يتراوح ما بين 180 إلى 420 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو الكابوريا ما بين 40 إلى 220 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو المرجان ما بين 55 إلى 65 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

- يتراوح سعر كيلو المكرونة المجمدة ما بين 30 إلى 40 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو المرجان المجمد ما بين 20 إلى 30 جنيها.

- سعر كيلو الجمبري المجمد فيتراوح بين 175 إلى 375 جنيها.

أسعار سمك البوري

يتراوح سعر السمك البوري ما بين 85 إلى 145 جنيها.