أسعار السمك اليوم الأربعاء 31-1-2024 في الأسواق.. البلطي بـ61 جنيها

سجلت أسعار السمك اليوم الأربعاء 31-1-2024 تراجعًا بلغ نحو 3 جنيهات لكيلو البلطي مقارنة بأسعار أمس، ويُباع بـ61 جنيهًا في الأسواق والمحلات للمستهلك بدلا من 64 جنيهًا، بالنسبة للبلطي ذات الوزن الخفيف أو الصغير

ترصد «الوطن» أسعار السمك اليوم الأربعاء 31-1-2024 في الأسواق والمحلات، كما يلي.

أسعار السمك البلطي

- يتراوح سعر الجمبري بين 145 و335 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو فليه البلطي في الأسواق بين 68 و198 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 61 إلى 64 جنيهًا بالنسبة للبلطي ذات الحجم الخفيف.

- سعر كيلو السبيط والكاليماري يتراوح بين 219 و295 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكابوريا بين 78 و235 جنيهًا.

- يتراوح سعر قشر البياض بين 88 و98 جنيهًا.

- سعر كيلو الثعابين يتراوح بين 65 و158 جنيهًا.

أسعار سمك البوري

- يتراوح الدنيس بين 98 و228 جنيهًا.

- يتراوح سعر المكرونة السويسي بين 78 و137 جنيهاً.