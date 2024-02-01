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أسعار السمك اليوم الخميس 1-2-2024 في الأسواق والمحلات.. تراجع البلطي

كتب:

محمد سيف
07:15 ص | الخميس 01 فبراير 2024
أسعار السمك

أسعار السمك

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن تراجع أسعار السمك اليوم الخميس 1-2-2024  بقيمة 4 جنيهات للكيلو، إذ يُباع بـ57 جنيها في الأسواق والمحلات للمستهلك بدلا من 61 جنيها، بالنسبة للبلطي ذات الوزن الخفيف.

ترصد «الوطن» أسعار السمك اليوم الخميس 1-2-2024 في الأسواق والمحلات، وفق الأسعار الرسمية المُعلنة من بوابة الأسعار الحكومية في الأسواق والمحلات كما يلي.

أسعار السمك البلطي

- يتراوح سعر الجمبري بين 140 و330 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو فليه البلطي في الأسواق بين 65 و190 جنيهًا. 

- يتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 57 إلى 61 جنيهًا بالنسبة للبلطي ذات الحجم الخفيف. 

- سعر كيلو السبيط والكاليماري يتراوح بين 219 و295 جنيها.

- يتراوح سعر الكابوريا بين 78 و235 جنيها.

- يتراوح سعر قشر البياض بين 80 و90 جنيهًا.

- سعر كيلو الثعابين يتراوح بين 65 و158 جنيهًا.

أسعار سمك البوري

- يتراوح الدنيس بين 92 و220 جنيها.

- يتراوح سعر المكرونة السويسي بين 74 و133 جنيها.

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