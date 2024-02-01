أسعار السمك اليوم الخميس 1-2-2024 في الأسواق والمحلات.. تراجع البلطي
كتب:
محمد سيف
07:15 ص | الخميس 01 فبراير 2024
أسعار السمك
أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن تراجع أسعار السمك اليوم الخميس 1-2-2024 بقيمة 4 جنيهات للكيلو، إذ يُباع بـ57 جنيها في الأسواق والمحلات للمستهلك بدلا من 61 جنيها، بالنسبة للبلطي ذات الوزن الخفيف.
ترصد «الوطن» أسعار السمك اليوم الخميس 1-2-2024 في الأسواق والمحلات، وفق الأسعار الرسمية المُعلنة من بوابة الأسعار الحكومية في الأسواق والمحلات كما يلي.
أسعار السمك البلطي
- يتراوح سعر الجمبري بين 140 و330 جنيها.
- يتراوح سعر كيلو فليه البلطي في الأسواق بين 65 و190 جنيهًا.
- يتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 57 إلى 61 جنيهًا بالنسبة للبلطي ذات الحجم الخفيف.
- سعر كيلو السبيط والكاليماري يتراوح بين 219 و295 جنيها.
- يتراوح سعر الكابوريا بين 78 و235 جنيها.
- يتراوح سعر قشر البياض بين 80 و90 جنيهًا.
- سعر كيلو الثعابين يتراوح بين 65 و158 جنيهًا.
أسعار سمك البوري
- يتراوح الدنيس بين 92 و220 جنيها.
- يتراوح سعر المكرونة السويسي بين 74 و133 جنيها.