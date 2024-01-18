ضبط 4.5 طن أسمدة زراعية مدعمة و480 كيلو سلع غذائية فاسدة بالأقصر

شنت مديرية تموين الأقصر، حملة تموينية مكبرة بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، لضبط الأسواق، والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التموينية والمحال التجارية بالقرارات والقوانين الوزارية المنظمة لذلك.

ضبط أسمدة زراعية

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة نقل محملة 90 شيكارة بوزن 4.5 طن من الأسمدة الزراعية، مخصص لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي ومحظور تداوله خارج الحيازات الزراعية، بغرض إعادة بيعه بالسوق السوداء، والتربح غير المشروع، وتحفظت إدارة التموين على السيارة، بما عليها من مضبوطات، وجرى تحرير المحضر رقم 529 جنح مركز القرنة، وتم عرض المحضر والمتهم على النيابة العامة.

سلع فاسدة

كما ضبطت الحملة، 480 كيلوجرام من السلع الغذائية تشمل، طحينة سمسم، وجبنة قريش منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك، قبل إعادة ط تدويرها وطرحها بالأسواق للمواطنين داخل سوبر ماركت بناحية العوامية، بندر الأقصر وتم تحرير محضر بالواقعة لعرضه على النيابة العامة.