سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 2-2-2024 في البنوك

شهد سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 2-2-2024 استقرارا ملحوظا في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وفق آخر تحديثات عبر المواقع الرسمية للبنوك، إذ سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنك المركزي نحو 8.22 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع نحو 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة نحو 8.19 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع نحو 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

استقر سعر الريال السعودي في بنك مصر عند 8.19 جنيه للشراء، بينما استقر سعر البيع عند 8.24 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في بنك الإسكندرية نحو 8.25 جنيه للبيع، ونحو 8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي اليوم الجمعة 8.18 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع نحو 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان اليوم الجمعة 2-2-2024 نحو 8.25 جنيه للبيع، ونحو 8.21 جنيه للشراء.