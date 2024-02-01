سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الخميس 1-2-2024

استقر سعر الريال السعودي اليوم الخميس 1 فبراير 2024 في بداية التعاملات الصباحية داخل البنوك، حيث سجل سعر بيع الريال السعودي داخل البنك الأهلي المصري نحو 8.25 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الشراء نحو 8.22 جنيه.

وترصد السطور التالية سعر الريال السعودي وفق الأسعار المعلنة عبر المواقع الرسمية للبنوك، كما يلي.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال السعودي داخل البنك المركزي المصري نحو 8.25 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الشراء نحو 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي داخل البنك الأهلي المصري اليوم الخميس 1 فبراير 2024 نحو 8.19 جنيه للشراء، ونحو 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي داخل بنك مصر اليوم الخميس 1 فبراير 2024 نحو 8.19 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع نحو 8.24 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

استقر سعر الريال السعودي داخل بنك الإسكندرية عند 8.21 جنيه للشراء، ونحو 8.25 جنيه في حالة البيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي اليوم الخميس 1فبراير 2024 عند 8.25 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الشراء نحو 8.10 جنيه للشراء.