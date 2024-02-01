تطور جديد في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية.. جرام 21 بكام؟

شهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس 1-2-2024، تطورات جديدة خلال التعاملات المسائية، وسجَّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا نحو 4050 جنيهًا للبيع و3950 للشراء في التعاملات المسائية، وذلك بحسب آخر تحديث للأسعار المعلنة رسميًا في الصاغة.

«الوطن» ترصد أسعار الذهب اليوم الخميس 1-2-2024، حسب آخر تحديث كشفته محال الصاغة بشكل رسمي خلال التعاملات المسائية وهي كالتالي.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجَّل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس في التعاملات المسائية 4629 جنيهًا للبيع و4515 جنيها للشراء، قبل إضافة سعر كل من الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس في التعاملات المسائية عند 4050 جنيهًا للبيع و3950 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر كل من الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم خلال التعاملات المسائية وسجل نحو 3472 للبيع و3386 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14

اليوم بمنتصف التعاملات 2533 جنيهًا للبيع و2567 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر كل من الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس بمنتصف التعاملات 32 ألفا و400 جنيه، قبل إضافة سعر كل من الضريبة والمصنعية.