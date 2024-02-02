5 خطوات للاستثمار في صندوق الذهب.. اعرفها

قالت الحكومة إن صناديق الاستثمار في المعادن، ومن بينها الذهب، تأتي لتوفير فرص استثمارية وادخارية، تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، ليؤكد الدكتور مصطفى مدبولي، وفق تقرير صادر عن مجلس الوزراء، أن هذه الصناديق، تسهم في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار، من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن.

خطوات البدء في الاستثمار في الذهب

خطوات البدء في الاستثمار في الذهب الذي يحمل اسم (az-Gold) من خلال الصندوق تتمثل في:

- أول خطوة فتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق.

- ثاني خطوة تحويل المبلغ المالي المراد استثماره.

- ثالث خطوة توقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق.

- يجري تحويل المبلغ المالي إلى شهادات استثمار في الذهب.

- يجوز لأي مستثمر استرداد أمواله أو جزء منها، بالإضافة إلى أرباحها المحققة في أي وقت، أو الحصول على ذهب يقابل قيمة استثماراته، طبقا لنشرة الطرح الخاصة بالصندوق.

مزايا الاستثمار في صندوق الذهب

أوضحت الحكومة، أن هناك عددا من المزايا التي يوفرها صندوق الاستثمار في الذهب تتمثل فيما يلي:

- ضمان التعامل في ذهب معتمد ومضمون.

- يمكن من خلال صندوق الاستثمار في الذهب، البدء في الاستثمار بمبالغ صغيرة وبدون حد أقصى.

- توفير جزء من تكلفة الحصول على الذهب، مثل تكلفة المصنعية التي يحصل عليها التجار.

- من مزايا الاستثمار بالصندوق، الحفاظ على ممتلكات المستثمرين فى الذهب من السرقة أو التلف.

- توفير خدمات الحفظ لدى أماكن معتمدة ومسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.