5 ظواهر جوية تهدد فئة من المرضى.. ممنوع خروجها خلال الأيام المقبلة

موجات من الصقيع ونشاط في الرياح وسقوط للأمطار، وغيرها من الظواهر الجوية، التي تسيطر على طقس الأيام المقبلة، وتؤدي إلى انتشار نزلات البرد والإنفلونزا، وتفاقم الوضع الصحي لمرضى حساسية الصدر، الذين يحرمون من الخروج خلال هذا الطقس.

وحذر الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، مرضى حساسية الصدر من الخروج في هذا الطقس، تجنبًا لتفاقم الوضع الصحي لهم، فمن الممكن أن تزداد حالتهم سوءًا، لذا يجب عليهم الالتزام بمجموعة من الإجراءات الاحترازية.

نصائح لمرضى حساسية الصدر

ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، لتدفئة الجسم جيدًا وحمايته من البرد الشديد، حتى لا تتفاقم حالاتهم الصحية، ويصابون بأمراض عديدة.

تناول بعض أنواع الخضراوات، التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن المهمة، لتقوية مناعة الجسم، ومحاربتها للأمراض الشتوية، منها البروكلي، لأنه غني بمضادات الأكسدة.

تناول الأسماك والأطعمة الغنية بأوميجا 3

تناول الأسماك التي تعتبر من الأطعمة المهمة والضرورية جدًا لصحة الجسم، إذ تعمل على تعزيز المناعة، لاحتوائها على مستويات عالية من أوميجا 3.

ارتداء الكمامة خاصة لمرضى الجهاز التنفسي وحساسية الصدر، خاصة فى أماكن التجمعات أو وسائل المواصلات، والأفضل عدم الخروج تمامًا من المنزل، خلال هذه الأجواء.

غسل اليدين باستمرار، لمنع انتشار الفيروسات أو انتقال العدوى، مع تطهير الأيدى إما بالماء والصابون أو المطهرات الطبية.

برودة شديد وفرص سقوط أمطار

يشار إلى أن هناك تغيرات كبيرة في الأحوال الجوية، إذ يسيطر على الأيام المقبلة، منخفضات جوية تضرب البلاد، تشهد كتل وموجات من الصقيع الشديدة، ورطوبة في الكتل الهوائية، ونشاط نسبي في الرياح، تؤدي إلى الإحساس بالبرودة، وهناك فرصا لسقوط أمطار غزيرة، بالإضافة إلى تساقط الثلوج على بعض المناطق، لذا يجب إتباع بعض الإجراءات الاحترازية، بحسب حديث الدكتورة منار غانم عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لـ«الوطن».