فيلم التجربة المكسيكية في المركز السادس بإيرادات السينما

استقبلت دور العرض السينمائية عدد من الأعمال الفنية لتنضم للمنافسة في شباك التذاكر، من بينها فيلم التجربة المكسيكية الذي يقدمه الثنائي محمد ثروت وبيومي فؤاد.

التجربة المكسيكية في المركز السادس

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إن فيلم التجربة المكسيكية في ثاني أيام عرضه احتل المركز السادس، بإيرادات بلغت 160 ألف جنيه.

فيلم التجربة المكسيكية يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم محمد ثروت وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وعمرو عبد الجليل وندى موسى ومحمود حافظ وليلى عز العرب، تأليف محمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج شادي علي.

ينافس فيلم التجربة المكسيكية، عدة أفلام منها الحريفة ورحلة 404 لمنى زكي والإسكندراني لأحمد العوضي وأبونسب لمحمد عادل إمام وأنف وثلاث عيون، وغيرها.