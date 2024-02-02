رئيس جامعة كفر الشيخ: المدينة الطبية حلم تحقق بدعم السيسي

قال الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إنّ المدينة الطبية بالجامعة كانت حلما لأبناء المحافظة، وأصبحت حقيقة بفضل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الطبية والمحافظة والجامعة، مشددًا على أنها ستكون مفتوحة لكل المواطنين من أنحاء الجمهورية.

أكبر مستشفى طوارئ في الدلتا

وأضاف دسوقي في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: «سيكون لدينا أكبر مستشفى طوارئ في دلتا مصر كلها، حيث تبلغ مساحته 5 آلاف متر مربع ويتكون من 9 أدوار متكررة، بواقع 45 ألف متر مربع».

وتابع، أن مستشفى طوارئ جامعة كفر الشيخ تشمل كل التخصصات المرتبطة باستقبال حالات الطوارئ وإجراء العمليات والتدخل الجراحي الفائق والعناية المركزة والعناية الجراحية والغسيل الكلوي والحروق، موضحًا أن المستشفى دخل المرحلة الأخيرة في التشطيب، وستكون طفرة في تقديم الرعاية الصحية ذات الجودة الفائقة لأهالي الدلتا.

مستشفى الأورام الجامعي

وواصل: «هناك أيضا مستشفى الأورام الجامعي ويقع على مساحة 2200 متر بـ4 طوابق، ويضم 78 سريرا وأجهزة علاج كيماوي وعلاج إشعاعي على أعلى مستوى، بالإضافة إلى مبنى العيادات الخارجية والتعليم الطبي المستمر، أي أن هذه المدينة مفخرة على أرض الجامعة، وهي تفوق المستويات العالمية وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي في إطار اهتمامه بصحة المواطن وتقديم الخدمة الطبية اللائقة بالمصريين».