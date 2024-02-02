مواعيد القطارات من القاهرة إلى المنصورة اليوم.. وخطوات حجز التذاكر إلكترونيا

يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة مواعيد القطارات بين المنصورة والقاهرة، اليوم الجمعة، إذ قامت هيئة السكك الحديدية بتحديد عدد من القطارات بمواعيد مختلفة من أجل السفر خلال إجازة نهاية الأسبوع.

القطارات من المنصورة إلى القاهرة اليوم الجمعة

وأشارت هيئة السكك الحديدية إلى أنه يوجد عدد من القطارات المتجهة من المنصورة إلى القاهرة اليوم الجمعة في الإجازة كالتالي:

- قطار رقم 948 المنصورة القاهرة مختلط مكيف مميز، قيام الساعة 05.35 صباحا.

- قطار رقم 1914 المنصورة القاهرة مختلط مكيف مميز، قيام الساعة 06.25 صباحا.

- قطار رقم 334 المنصورة القاهرة مختلط مكيف مميز، قيام الساعة 07.10 صباحا.

- قطار رقم 964 دمياط القاهرة مختلط مكيف مميز، قيام الساعة 07.35 صباحا.

- قطار رقم 1916 المنصورة القاهرة، قيام الساعة 08.30 صباحا.

- قطار رقم 1916 المنصورة القاهرة، قيام الساعة 08.30 صباحا.

القطارات من القاهرة إلى المنصورة اليوم الجمعة

كما حددت عدة قطارات من القاهرة إلى المنصورة اليوم الجمعة كالتالي:

- قطار رقم 949 القاهرة المنصورة مختلط مكيف مميز، قيام الساعة 13.20 ظهرا.

- قطار رقم 341 القاهرة المنصورة مختلط مكيف مميز، قيام الساعة 14.10 ظهرا.

- قطار رقم 1915 القاهرة المنصورة مختلط مكيف مميز، قيام الساعة 15.10 مساء.

- قطار رقم 1917 القاهرة المنصورة، قيام الساعة 16.35 مساء.

خطوات حجز تذاكر القطارات إلكترونيا

وأوضحت هيئة السكك الحديدية أنه يوجد رابط لحجز القطارات إلكترونيا دون التوجه إلى محطة القطارات من هـنـا، واتباع الخطوات التالية:

- اختيار القطار

- إدخال محطة القيام

- إدخال محطة الوصول

- إدخال موعد المغادرة

- إدخال طرق الدفع الإلكتروني

- حجز التذكرة