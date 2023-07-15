بعد مد المهلة.. آخر موعد للتقديم في وظائف القطار الكهربائي

توفر الوظائف الحكومية، العديد من المميزات المختلفة، لذا يرغب الكثير في الالتحاق بها، وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، مد مهلة التقديم لوظائف القطار الكهربائي لمدة 10 أيام آخرى، بسبب إجازة عيد الأضحى، التي استمرت لمدة 7 أيام.

الراغبين في التقديم ل وظائف القطار الكهربائي، يحرصون على معرفة تفاصيل التقديم، ونوضح من خلال هذا التقرير، آخر موعد للتقديم والشروط والمستندات المطلوبة، وفق ما أعلنته الهيئة القومية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، كالتالي:

آخر موعد للتقديم لوظائف القطار الكهربائي

حددت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، آخر موعد للتقديم لوظائف القطار الكهربائي، بعد مد المهلة، بسبب إجازة عيد الأضحى، ليكون آخر موعد للتقديم 23 يوليو، بدلا من 13 يوليو الجاري.

كيفية التقديم لوظائف القطار الكهربائي الخفيف

- يذهب المتقدم لطلب التوظيف بمشروع القطار الكهربائي لمقر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق الكائنة في ميدان رمسيس بمجمع رمسيس كومبليكس بوابة رقم 4.

- استقبال المتقدمين لطلب التوظيف في مواعيد العمل الرسمية للشركة، التي تبدأ 9 صباحا، وتنتهي الساعة 2.5 مساء.

- تسليم المستندات المطلوبة باليد للموظف المختص، وتتمثل في التالي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة من شهادة الميلاد الكمبيوتر.

- صورة المؤهل الدراسي.

- شهادة تحديد مستوى اللغة الإنجليزية.

- صور شهادات الخبرة.

- صورة شخصية لمقدم طلب التوظيف.

- حوالة بريدية قيمتها 50 جنيها، موجهة للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.