متى تنتهي موجة البرد 2024 والشعور بالصقيع؟

حالة من الصقيع والأجواء الباردة شهدتها البلاد منذ عدة أيام، مصحوبة بسقوط أمطار غزيرة ومتوسطة على العديد من المدن والمحافظات بالإضافة إلى سقوط ثلوج وحبات البرد في بعض المناطق، نتيجة التأثر بالنوات ومنخفض جوي قادم من جنوب أوروبا، ليصبح سؤال متى تنتهي موجة البرد 2024 هو الأكثر حديثا بين الناس.

ويتساءل الكثيرون عن متى تنتهي موجة البرد 2024 وهو ما علقت عليه الدكتورة منار غانم بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، مؤكّدة أنَّ درجات الحرارة التي تسود خلال الأيام الحالية هي معدلات طبيعية في هذا الوقت من فصل الشتاء.

متى تنتهي موجة البرد 2024

وقالت منار غانم لـ«الوطن»، إن درجات الحرارة وتلك الأجواء ستظل حول تلك المعدلات خلال الفترة المقبلة وإن كانت ستختلف ما بين ارتفاع درجة ودرجتين.

وأشارت غان، إلى أن تأثر البلاد بالمنخفض الجوي مستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل، إذ نشهد تحسنا ملحوظا في درجات الحرارة، وارتفاعا طفيفا في الحرارة العظمى لتعود وتسجل بين 18 إلى 19 على القاهرة والسواحل الشرقية والغربية وتسجل بين 20 إلى 23 على جنوب سيناء.

ومن المتوقع أن تصبح الأجواء مائلة للبرودة نهار وشديدة البرودة ليلًا في نهاية الأسبوع المقبل.