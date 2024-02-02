محافظات تحت تأثير العواصف الرعدية اليوم.. أمطار متواصلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار برودة الطقس على مدار الساعات المقبلة، مشيرة إلى وجود بعض المدن والمحافظات تحت تأثير العواصف الرعدية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ومصحوبة بتساقط حبات البرد على بعض المناطق.

ومن ضمن المدن والمحافظات التي ستكون تحت تأثير العواصف الرعدية (الإسكندرية- البحيرة- دمياط- بورسعيد- العريش- شمال سيناء).

محافظات تحت تأثير العواصف الرعدية

أشار بيان خبراء الأرصاد، إلى أن باقي محافظات الوجه البحري على موعد مع سقوط الأمطار مع تقدم الوقت ولكن شدتها تكون أقل حدة عن شمال البلاد.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم الجمعة على مناطق من القاهرة الكبرى تمتد لمناطق من شمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

- درجات الحرارة اليوم في القاهرة.. العظمى 16 والصغرى 9.

- درجات الحرارة اليوم في العاصمة الإدارية.. العظمى 16 والصغرى 7.

- درجات الحرارة اليوم في 6 أكتوبر.. العظمى 16 والصغرى 6.

- درجات الحرارة اليوم في بنها.. العظمى 16 والصغرى 8.

- درجات الحرارة اليوم في دمنهور.. العظمى 16 والصغرى 8.

- درجات الحرارة اليوم في وادي النطرون.. العظمى 15 والصغرى 7.

- درجات الحرارة اليوم في كفر الشيخ.. العظمى 15 والصغرى 8.

- درجات الحرارة اليوم في المنصورة.. العظمى 15 والصغرى 8.

- درجات الحرارة اليوم في الزقازيق.. العظمى 15 والصغرى 9.

- درجات الحرارة اليوم في شبين الكوم.. العظمى 16 والصغرى 8.

- درجات الحرارة اليوم في طنطا.. العظمى 15 والصغرى 8.

- درجات الحرارة اليوم في دمياط.. العظمى 17 والصغرى 7.

- درجات الحرارة اليوم في بورسعيد.. العظمى 18 والصغرى 9.

- درجات الحرارة اليوم في الإسماعيلية.. العظمى 18 والصغرى 7.

- درجات الحرارة اليوم في السويس.. العظمى 17 والصغرى 7.

- درجات الحرارة اليوم في العريش.. العظمى 17 والصغرى 7.

- درجات الحرارة اليوم في رفح.. العظمى 16 والصغرى 7.

- درجات الحرارة اليوم في رأس سدر.. العظمى 16 والصغرى 8.

- درجات الحرارة اليوم في الطور.. العظمى 19 والصغرى 8.

- درجات الحرارة اليوم في طابا.. العظمى 15 والصغرى 7.

- درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ.. العظمى 20 والصغرى 12.

- درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية.. العظمى 16 والصغرى 9.

- درجات الحرارة اليوم في العلمين.. العظمى 15 والصغرى 8.

- درجات الحرارة اليوم في مطروح.. العظمى 15 والصغرى 8.

- درجات الحرارة اليوم في السلوم.. العظمى 14 والصغرى 8.

- درجات الحرارة اليوم في سيوة.. العظمى 14 والصغرى 4.

- درجات الحرارة اليوم في راس غارب.. العظمى 18 والصغرى 11.

- درجات الحرارة اليوم في الغردقة.. العظمى 19 والصغرى 10.

- درجات الحرارة اليوم في سفاجا.. العظمى 18 والصغرى 10.

- درجات الحرارة اليوم في مرسى علم.. العظمى 19 والصغرى 10.

- درجات الحرارة اليوم في شلاتين.. العظمى 20 والصغرى 14.

- درجات الحرارة اليوم في حلايب.. العظمى 19 والصغرى 12.

- درجات الحرارة اليوم في أبورماد.. العظمى 21 والصغرى 31.

- درجات الحرارة اليوم في رأس حدربة.. العظمى 21 والصغرى 15.

- درجات الحرارة اليوم في الفيوم.. العظمى 16 والصغرى 7.

- درجات الحرارة اليوم في بني سويف.. العظمى 16 والصغرى 6.

- درجات الحرارة اليوم في المنيا.. العظمى 17 والصغرى 4.

- درجات الحرارة اليوم في أسيوط.. العظمى 17 والصغرى 4.

- درجات الحرارة اليوم في سوهاج.. العظمى 17 والصغرى 5.

- درجات الحرارة اليوم في قنا.. العظمى 17 والصغرى 6.

- درجات الحرارة اليوم في الأقصر.. العظمى 18 والصغرى 6.

- درجات الحرارة اليوم في أسوان.. العظمى 18 والصغرى 8.

- درجات الحرارة اليوم في الوادي الجديد.. العظمى 18 والصغرى 4.

- درجات الحرارة اليوم في أبوسمبل.. العظمى 17 والصغرى 8.