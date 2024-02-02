بعد قرار «المركزي».. رفع الفائدة على شهادات العائد المتغير في البنوك 2%

رفعت البنوك أسعار الفائدة على شهاداتها ذات العائد المتغير 2% بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 200 نقطة أساس، أمس، في أول اجتماعاتها خلال عام 2024.

رفع الفائدة على الشهادات المتغيرة

ترتبط الشهادات المتغيرة بسعر إيداع البنك المركزي المصري “bid corridor” بزيادة تقريا 0.25%، ويجري تطبيقه من يوم العمل التالي لتغيير سعر الإيداع المطبق بالمركزي المصري على جميع العملاء القائمين والجدد.

أسعار الفائدة الجديدة من البنك المركزي

وكان البنك المركزي المصري، كشف عن أسعار الفائدة الجديدة أمس، بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الأول في عام 2024، وجاء سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بالترتيب عند مستوى 21.25%، 22.25% و21.75% ووصل سعر الائتمان والخصم إلى 21.75%.