شريف حلمي لـ«الوطن»: أريد تحويل أزمتي الصحية لعمل فني ديني

كشف الفنان شريف حلمي، في ندوته الفنية التي أقيمت له في جريدة «الوطن»، عن أنه يريد تحويل الأزمة الصحية التي مر بها مؤخرا إلى عمل فني ديني، لأنه تعلم منها الكثير، فضلا عن إن تلك الأزمة قربته من ربه كثيرا.

شريف حلمي يتمنى تقديم أزمتة الصحية لعمل ديني

وقال الفنان شريف حلمى: «بالفعل فكرت في الأمر وأريد تحويلها إلى عمل فني ديني، ولكن ليس ديني بالشكل المعتاد، فأنا أتمنى تحويلها إلى عمل ديني بالشكل المعاصر، ويتناولها من رؤية شخص كان يرى أن الحياة هي كل شيء، ولابد من أن يقاتل من أجل الحصول على الأشياء التي يريدها في الحياة، ولكنه تعرض لمحنة في حياته تجعله يعيد التفكير مجددا».

وتابع شريف حلمي قائلا: «ويكتشف بأن الدنيا فانية ولا تسوى شيء فهي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وأن الدنيا هي عبارة عن شيء ضئيل للغاية، وهناك أشياء يجب الاهتمام بها في هذه الحياة أهم بكثير وهو يوم القيامة وعلاقتنا بالله عز وجل، وكيف أكون مسلما قولا وفعلا».