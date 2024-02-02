محافظ قنا يفتتح مسجد الخير في حجازة قبلي بتكلفة 2 مليون جنيه

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الجمعة، افتتاح أعمال إحلال وتجديد مسجد الخير بقرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص، والذي تم بالجهود الذاتية، في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية.

بيوت الله في الأرض

ومن جانبه أعرب محافظ قنا عن سعادته بافتتاح بيت من بيوت الله، داعيا المولى عز وجل أن يتقبل من القائمين على بناء المساجد ويثيبهم خير الجزاء ويجعله في ميزان حسناتهم، مشيرًا إلى اهتمام الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف ببناء المساجد وحرصها الدائم على تشييد ودعم دور العبادة للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية، فضلا عن إضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية.

تكريم 70 طفلا

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الأوقاف بقنا، أنه تم إنشاء مسجد الخير بالجهود الذاتية على مساحة 425 مترا مربعا، بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون جنيه، مؤكدا أن وزارة الأوقاف قامت بفرش المسجد ضمن خطة افتتاحات المساجد الجديدة على مستوى مدن المحافظة المختلفة، مشيرًا إلى أنه على هامش الافتتاح تم تكريم 70 طفلا تشجيعاً لهم على المشاركة المتميزة بمبادرة «حصن طفلك بالقرآن الكريم» التي انطلقت الشهر الماضي.