أحمد العمري: شاركت بحفل افتتاح مسجد مصر بالعاصمة الإدارية بحضور الرئيس

قال المنشد أحمد العمري، إنه أنشد مع وائل الفشني في 3 مناسبات، منها حفل كان في افتتاح مسجد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، الذي حضره الرئيس السيسي.

فرحة ومسؤولية

وأضاف «العمري» خلال لقاء ببرنامج «مدد»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى: «لما عرفت فرحت وحسيت في الوقت ذاته بمسؤولية على عاتقي كونها احتفالية رسمية وفي شهر رمضان المبارك ويحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي».

اشتراكه في احتفالية المولد النبوي

وأشار إلى أن اشتراكه في احتفالية المولد النبوي يعد تكريما له بعد 15 سنة من التعب، وبدأ الموضوع عندما كان يصور فيديو لأنشودة «مولاي» في الشارع وانتشر بعدها في كل أنحاء مصر، متابعا: «دي من نفحات سيدنا سيد النقشبندي، واللي بيمشي في طريقه بصحبة سيدنا النبي، لأنه كان محباً لسيدنا النبي من القلب».