7 أطعمة تساعد على منع انسداد الشرايين.. ضيفها إلى نظامك الغذائي

أمراض القلب السبب الأول للوفاة حول العالم، إذ يعتبر انسداد الشرايين من أبرز المشكلات الخطيرة المتعلقة بالأزمات القلبية، لأنها تعيق وصول الدم بصورة مستمرة وطبيعية، وتستعرض «الوطن» خلال السطور 7 أطعمة تساعد في منع انسداد الشرايين، ويجب ضمها في النظام الغذائي، وفقًا للدكتور شادي عبدالعال، خبير التغذية العلاجية.

الخضروات الورقية

- تعد الخضروات الورقية من أهم العناصر التي يجب إضافتها في النظام الغذائي بشكل يومي، ومنها القرنبيط والبروكلي الذي يعمل على عدم انسداد الشريان لاحتوائها على فيتامين K، بالإضافة للسبانخ الغنية بالبوتاسيوم والألياف والفولات، وتساعد على خفض ضغط الدم.

زيت الزيتون

- زيت الزيتون يحتوي على حمض الأوليك غير المشبع ، وهو حمض دهني يخفض من مستوى الكوليسترول الضار، وغني بالمواد المضادة للأكسدة، وينصح باستخدامه بدلاً من الزيوت الأخرى.

الأفوكادو

- يعمل الأفوكادو على تقليل نسبة الكوليسترول الضارة وزيادة الكوليسترول الجيد، بالإضافة لاحتوائه على فيتامين E، ويمنع أكسدة الكوليسترول.

البطيخ

- يعد البطيخ مصدرًا للفيتامينات، وإنتاج أكسيد النيتريك بالجسم، الذي يساعد في استرخاء الشرايين وخفض ضغط الدم، وتعديل نسبة الدهون.

الأسماك الدهنية

- الأسماك الدهنية لاحتوائها على الدهون الصحية التي تقي من انسداد الشرايين، والأوميجا 3 تعمل على زيادة الكوليسترول الجيد وتقليل مستويات الدهون الثلاثية، وتعمل على الحد من تراكم البلاك.

الكركم

- الكركم هو الكركمين ويحتوي على مضاد قوي للالتهابات التي تسبب تصلبات الشرايين، ويعمل على تقليل الأضرار التي لحقت بالشرايين.

المكسرات

- المكسرات خيار جيد، وتناول اللوز يقلل من انسداد الشرايين لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة الأحادية والألياف والبروتين، وفيتامين هـ، كما أن الماغنيسيوم الموجود به يساعد في تكوين البلاك ويقلل من ضغط الدم.