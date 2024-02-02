سعر طن الحديد اليوم الجمعة 2-2-2024 في مصر.. كم يبلغ الآن؟

يتابع قطاع كبير من المواطنين أسعار مواد البناء بشكل يومي، ويأتي من أبرزها الحديد والأسمنت، للتعرف على مستجدات أسعارهما التي تتغير يومياً بمختلف الشركات والمصانع، لذا تستعرض «الوطن» سعر طن الحديد اليوم الجمعة 2-2-2024 في مصر.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

أعلنت بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء في آخر تحديث لها عن أسعار الحديد اليوم في مصر، «سعر بيع للمستهلك»، وجاءت كالتالي:

سعر حديد عز اليوم

سجل سعر حديد عز اليوم الجمعة 54 ألفا و533 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

سعر الحديد الاستثماري اليوم

سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الجمعة 52 ألفا و618 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

سعر الأسمنت الرمادي اليوم

حددت بوابة الأسعار المحلية سعر الأسمنت الرمادي اليوم الجمعة، 2343 جنيهاً، «سعر بيع للمستهلك».

أسعار الحديد اليوم عالمياً

وجاءت أسعار الحديد اليوم الجمعة على المستوى العالمي، كالتالي:

- متوسط سعر طن الحديد الخام: 138 دولار.

- متوسط سعر طن حديد التسليح: 557 دولار.

- متوسط سعر طن البليت: 507 دولار.