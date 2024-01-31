تراجع ملحوظ في أسعار الحديد اليوم الأربعاء 31-1-2024 بمنتصف التعاملات

سجل سعر طن الحديد الاستثماري 49 ألفًا و455 جنيهًا تسليم أرض المصنع، اليوم الأربعاء 31 يناير 2024، محققًا تراجعًا بقيمة 120 جنيهًا عن سعر أمس، بحسب ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد اليوم

وسجلت أسعار الحديد اليوم الأربعاء 31-1-2024 بالنسبة لطن حديد عز 53 ألفا و240 جنيها تسليم أرض المصنع، محققًا قيمة تراجع بلغت 230 جنيهًا.

سعر حديد المصريين اليوم

سجل حديد الكومي 49 ألفا و400 جنيه.

بلغ سعر حديد المصريين اليوم نحو 49 ألفا و400 جنيه.

حديد المراكبي سجل 49 ألفا و300 جنيه.

بلغ سعر حديد عطية 49 ألفًا و200 جنيه.

حديد العشري سجل 49 ألفا و100 جنيه.

وسجل سعر حديد مصر ستيل اليوم 49 ألفا و200 جنيه للطن.

أسعار الحديد اليوم بالنسبة لحديد العمال نحو 49 ألفا و300 جنيه.

وصل سعر حديد المعادي نحو 49 ألفا و500 جنيه.