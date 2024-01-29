نشرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، أسعار الحديد اليوم الاثنين 29-1-2024، حيث سجَّل الحديد الاستثماري نحو 47 ألفا و760 جنيها تسليم أرض المصنع، ويضاف إليه هامش ربح فيما يخص تجار التجزئة، وكذا كلفة النقل من قبل المصنع للمخازن.

أسعار الحديد اليوم

تنشر «الوطن» أسعار الحديد اليوم الاثنين 29-1-2024 خلال بداية التعاملات، بحسب ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر حديد عز اليوم

سجلت أسعار الحديد اليوم الإثنين 29-1-2024، بالنسبة لطن حديد عز 50 ألفا و465 جنيها تسليم أرض المصنع، وجاءت أسعار الحديد كالتالي:

سعر حديد المصريين اليوم

- أسعار الحديد اليوم بالنسبة لحديد بشاي نحو 42 ألفا و500 جنيه.

- وصل سعر حديد المعادي نحو 43 ألفا و600 جنيه.

- سجل حديد الكومي 42 ألفا و200 جنيه.

- سجل سعر حديد المصريين اليوم، نحو 43 ألفا و700 جنيه.

- حديد المراكبي سجل 42 ألفا و400 جنيه.

- بلغ سعر حديد عطية 42 ألفًا و200 جنيه.

- حديد العشري سجل 42 ألفا و100 جنيه.

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم، 43 ألفا و900 جنيه للطن.