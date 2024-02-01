تراجع أسعار الحديد اليوم الخميس 1-2-2024.. طن «عز» يتراجع 88 جنيها

حققت أسعار الحديد اليوم الخميس 1-2-2024 في السوق المحلية، تراجعًا للطن، حسب ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، إذ تراجع سعر طن الحديد عز 88 جنيهًا، ليسجل 53 ألفًا و435 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

سعر الحدید الاستثماري

وسجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم، استقرارًا في الأسواق، ليباع بـ50 ألفًا و262 جنيهًا تسليم أرض المصنع، وجاءت أسعار الحديد كالتالي:

- سعر حديد المصريين اليوم نحو 44.500 جنيه.

- سعر حدید مصر ستیل اليوم 50 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد بشاي 42,900 جنيه للطن.

- سجل طن حديد السويس للصلب 55,200 جنيه.

- سجل سعر طن حديد العلا 51,000 جنيه.

- وجاء سعر حديد الكومي بـ48,000 جنيه.

- وسجل طن حديد المراكبي 48,300 جنيه.

- وجاء حديد العشري بـ48,500 جنيه للطن.

- وسجل حديد الجيوشي 50,000 جنيه.

- جاء سعر حديد مصر ستيل بـ50,000 جنيه.

- سجل سعر حديد الجارحي 53,250 جنيهًا للطن.

أسعار الحديد اليوم عالميا

وسجلت أسعار الحديد اليوم السبت، عالميا، استقرارًا حسب آخر تحديث للأسعار، وبلغ متوسط سعر حديد التسليح، 557 دولارًا للطن الواحد، أما متوسط سعر البليت اليوم، فوصل إلى 507 دولارات للطن الواحد.