أسعار الحديد اليوم الأربعاء 31-1-2024 في المصانع والشركات

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، أسعار الحديد اليوم الأربعاء 31-1-2024، إذ سجل الحديد الاستثماري نحو 49 ألفا و545 جنيها تسليم أرض المصنع، يضاف إليها هامش الربح لتجار التجزئة، وتكلفة النقل من المصنع إلى المخازن.

أسعار الحديد اليوم

«الوطن» تنشر أسعار الحديد اليوم الأربعاء 31-1-2024 خلال بداية التعاملات، حسب ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وترصد «الوطن» أسعار حديد التسليح في المصانع كما يلي:

سعر حديد عز اليوم

سجلت أسعار الحديد اليوم الأربعاء 31-1-2024، بالنسبة لطن حديد عز 53 ألفا و524 جنيها تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين اليوم

بلغ سعر حديد عطية 49 ألفًا و600 جنيه.

حديد العشري سجل 49 ألفا و600 جنيه.

وسجل سعر حديد مصر ستيل اليوم 49 ألفا و900 جنيه للطن.

أسعار الحديد اليوم بالنسبة لحديد العمال نحو 49 ألفا و800 جنيه.

وصل سعر حديد المعادي نحو 49 ألفا و600 جنيه.

سجل حديد الكومي 49 ألفا و500 جنيه.

بلغ سعر حديد المصريين اليوم نحو 49 ألفا و700 جنيه.

حديد المراكبي سجل 49 ألفا و600 جنيه.