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معرض القاهرة الدولي للكتاب

ضبط 1316 قضية تموينية خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
03:10 م | الجمعة 02 فبراير 2024
ضبط قضايا تموينية

ضبط قضايا تموينية

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن ، حملاته التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، وأسفرت عن ضبط (1316) قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

أسفرت الحملة عن ضبط كميات من السلع المتنوعة أبرزها قرابة ( 4 أطنان أرز – 220 طن سكر – 15,5 طن دقيق بلدى مدعم – 15 طن دقيق أبيض – 41,5 طن مواد غذائية متنوعة - 288 طن أعلاف حيوانية – مبيدات زراعية – 2806 لتر زيت طعام – 6,5 طن أسمدة زراعية مدعمة – 85907 عبوة سجائر).

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بقلم محمد بركات