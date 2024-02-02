ضبط 1316 قضية تموينية خلال 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن ، حملاته التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، وأسفرت عن ضبط (1316) قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

أسفرت الحملة عن ضبط كميات من السلع المتنوعة أبرزها قرابة ( 4 أطنان أرز – 220 طن سكر – 15,5 طن دقيق بلدى مدعم – 15 طن دقيق أبيض – 41,5 طن مواد غذائية متنوعة - 288 طن أعلاف حيوانية – مبيدات زراعية – 2806 لتر زيت طعام – 6,5 طن أسمدة زراعية مدعمة – 85907 عبوة سجائر).