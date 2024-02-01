 وضع سواتر رملية وتهيئة الطرق في شمال سيناء لمواجهة السيول

عملت الإدارات الهندسية بمجالس المدن في محافظة شمال سيناء، على تمهيد الطرق وتهيئتها أمام قدوم السيل، خوفًا من جريانه باتجاه التجمعات السكنية والبيوت والطرق العامة.

وذكر مجلس مدينة الحسنة في بيان له، أنه جرى وضع سواتر رملية بالطرق القريبة من جبل الحلال، والمنحنيات الصخرية والهضاب والحمادات، بالمناطق الصخرية التي تشهد جريان السيل.

سواتر ترابية لمواجهة السيول

وأضاف أنّه جرى وضع السواتر باتجاه الطرق الرئيسية، وذلك لمنع قدوم السيول باتجاه التجمعات السكنية والبيوت، كما حذر اللواء أسامة العفش، رئيس مجلس مدينة العريش الأهالي في بيان له، من رمي القاذورات والردش في مجرى الوادي، موضحًا أنّ عمال النظافة واللوادر العملاقة، شنوا حملة مكبرة مدعومة من فريق الأزمات، بحضور الإدارة الهندسية، لتنظيف مجرى الوادي، تحسبًا لقدوم سيل حال تساقطت أمطار غزيرة على مناطق وجبال وسط سيناء.

تنظيف بيارات الأمطار

ومن جهة أخرى، ذكر مجلس مدينة العريش في بيان له، أنه جرى تنظيف غرف الصرف الصحي وبيارات الأمطار، من الأتربة والقاذورات، وذلك ضمن استعدادات فرق النظافة والتطهير بمجلس المدينة للأمطار الغزيرة.