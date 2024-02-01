رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

 وضع سواتر رملية وتهيئة الطرق في شمال سيناء لمواجهة السيول

كتب:

حسين إبراهيم
12:56 م | الخميس 01 فبراير 2024
وسط سيناء

وسط سيناء

عملت الإدارات الهندسية بمجالس المدن في محافظة شمال سيناء، على تمهيد الطرق وتهيئتها أمام قدوم السيل، خوفًا من جريانه باتجاه التجمعات السكنية والبيوت والطرق العامة.

وذكر مجلس مدينة الحسنة في بيان له، أنه جرى وضع سواتر رملية بالطرق القريبة من جبل الحلال، والمنحنيات الصخرية والهضاب والحمادات، بالمناطق الصخرية التي تشهد جريان السيل.

سواتر ترابية لمواجهة السيول

وأضاف أنّه جرى وضع السواتر باتجاه الطرق الرئيسية، وذلك لمنع قدوم السيول باتجاه التجمعات السكنية والبيوت، كما حذر اللواء أسامة العفش، رئيس مجلس مدينة العريش الأهالي في بيان له، من رمي القاذورات والردش في مجرى الوادي، موضحًا أنّ عمال النظافة واللوادر العملاقة، شنوا حملة مكبرة مدعومة من فريق الأزمات، بحضور الإدارة الهندسية، لتنظيف مجرى الوادي، تحسبًا لقدوم سيل حال تساقطت أمطار غزيرة على مناطق وجبال وسط سيناء.

تنظيف بيارات الأمطار

ومن جهة أخرى، ذكر مجلس مدينة العريش في بيان له، أنه جرى تنظيف غرف الصرف الصحي وبيارات الأمطار، من الأتربة والقاذورات، وذلك ضمن استعدادات فرق النظافة والتطهير بمجلس المدينة للأمطار الغزيرة.

اقرأ المزيد:

ندوة في العريش عن سلامة الغذاء وتأثيره على الصحة

«إكسترا نيوز»: استمرار استقبال المساعدات بمطار العريش لإدخالها قطاع غزة (فيديو)

سقوط أمطار غزيرة يصاحبها امطار وبرق ورعد بمدن البحر الأحمر

خطة لاستصلاح 350 ألف فدان في وسط سيناء بمياه «المحسمة»

رياح خفيفة تضرب العريش وإزالة الرمال من طريق وسط سيناء

المياه الكبريتية بجنوب سيناء قبلة المواطنين للاستشفاء وسط الطبيعة الخلابة

موعد وخطوات ورسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في شمال سيناء

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في شمال سيناء
بقلم حسين إبراهيم