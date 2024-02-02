البداية «جمصة».. جولات بـ«العَجَلة» تحدِّي «شعيشع» في الإجازة

الإجازات أيام ممتازة لـ«العجَل»، تلك الهواية التي استهوت طالب الثانوية العامة، لكنه لم يتوقف عند ممارستها فقط، بل اتخذها طريقًا لتوعية أقرانه بضرورة ممارسة الرياضة، مستغلاً الدراجة التي يحبها، ويخطط لنشر هدفه من خلال التنقل بين المحافظات بها.

عقب انتهاء ماراثون امتحانات النقل، حرص محمد حافظ شعيشع، طالب بالصف الثاني الثانوي بمحافظة كفر الشيخ، على الاستفادة من إجازة نصف العام الدراسي، فقرّر أنّ يخوض سباقات بدراجته مع نفسه، وطاف محافظة الدقهلية التي تجاور محافظته دعمًا للرياضة، ولتحسين لياقته البدنية.

تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة

قطع «محمد» بدراجته عشرات الكيلومترات لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، وبدأت رحلته من مدينة بيلا في كفر الشيخ إلى مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، بمسافة تُقدَّر بنحو 110 كيلومترات ذهابًا وإيابًا.

حرص على القيام بجولات بدراجته بين إحدى المحافظات القريبة من محافظته قاطعًا عشرات الكيلومترات، لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، إذ أجرى رحلة من مدينة بيلا إلى جمصة، بمسافة نحو 110 كم ذهاباً وإياباً.

«فكرت إني لازم أستغل فترة إجازة نصف العام، وقرّرت ألف المحافظات بعجلتي علشان أشجّع الرياضة، وكمان علشان أحسّن من لياقتي البدنية لأنّ في أيام الدراسة مفيش وقت إني أمارس رياضة أو أنزل جيم»، بهذه الكلمات يحكي محمد حافظ شعيشع، تجربته لـ«الوطن».

رحلة استمرت 10 ساعات

بدأت رحلة «شعيشع» في وقت مبكر، إذ أدى صلاة الفجر، ثم باشر رحلته التي استمرت لأكثر من من 10 ساعات: «صليت الفجر وبدأت رحلتي، وبعدين طلعت على مدن نبروه والمنصورة لحد ما وصلت جمصة، وكان في ناس كتير بتشجعني ويمكن هما السبب لوصولي، وناس وقفوني اتصوروا معايا».

رغم سوء الأحوال الجوية وطول الطريق، فإنّ «شعيشع» لم يستسلم وواصل رحلته حتى وصل إلى مدينته عائداً من جمصة بدراجته: «الطريق كان طويل والجو كان برد وكان في مطر، وبصراحة تعبت ووقفت كذا مرة في رست عشان أريّح، كانت تجربة ممتعة، وعايز أوصل للشباب إنّ مفيش مستحيل، لو مفيش وقت إنك تمارس الرياضة اطلع امشي بدراجتك شوية هتحس بفرق»، وينوي طالب الثانوي تكرار التجربة إلى محافظة مختلفة كل أسبوع.