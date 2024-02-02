انطلاق المرحلة الأولى من مراكز تدريب كرة السلة للفتيات «HER World»

تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي والاتحاد المصري لكرة السلة ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، انطلقت المرحلة الأولى من مراكز تدريب كرة السلة للفتيات تحت شعار «Her World».

وأعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن المبادرة تأتي ضمن المبادرات التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة لتمكين المرأة والفتيات الصغار طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كرة السلة

وأضاف الوزير، أن مراكز تدريب كرة السلة تهدف إلى نشر ثقافة لعبة كرة السلة بين الفتيات الصغار وتوسيع قاعدة الممارسة، والتمهيد لتأهيل الفتيات للمشاركة والمنافسة فى قطاع البطولة.

مراكز التدريب

وتم تنفيذ مراكز للتدريب على كرة السلة في 12 محافظة، بالمرحلتان الأولى والثانية وهي «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، البحر الأحمر، قنا، أسوان، بورسعيد».

وتم البدء في تنفيذ المهرجانات الرياضية لانتقاء الفتيات لضمهن بـ6 محافظات، وذلك بالمرحلة الثالثة وهي «القليوبية، الإسماعيلية، سوهاج، الأقصر، السويس، المنيا»، وذلك لانتقاء 30 فتاة من المرحلة العمرية 2013/2014 للفتيات اللاتي لا تمارسن اللعبة، وفق شروط ومعايير لعبة كرة السلة، على أن يتم إعداد وانتقاء من المشاركات وتدريبهن بمعدل مرتين أسبوعيا، واختيار أفضل اللاعبات وانضمامهن للفرق التابعة للاتحاد المصري لكرة السلة، بدعم من وزارة الشباب والرياضة.