أمطار خفيفة وغيوم كثيفة في العريش.. والعظمى تسجل 14 درجة مئوية

تشهد مدن وقرى محافظة شمال سيناء، انخفاضا في درجات الحرارة بشكل كبير، مع تكاثف الغيوم بسماء المنطقة، واختفاء شمس النهار أغلب الفترات.

وتشهد الأجواء المناخية بمحافظة شمال سيناء تقلبات غير مسبوقة على مدار اليوم، من حيث انخفاض مفاجئ لدرجات الحرارة وتكاثف الغيوم، واختفاء الشمس، وتساقط أمطار خفيفة في بعض الفترات.

فيما شهدت مدن وقرى المحافظة الجنوبية تساقط أمطار خفيفة فجر اليوم، بمناطق «الحسنة ونخل والقسيمة»، وبعض المناطق الساحلية والصحراوية بالمحافظة.

درجة الحرارة في العريش

بدوره، أكد المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، في بيان، أن درجات الحرارة انخفضت إلى 12 مئوية صباح اليوم، لكنها عادت للارتفاع لتسجل 14 درجة، مع اقتراب فترة الظهيرة، موضحا أن هناك احتمالية تساقط أمطار خلال الساعات القليلة القادمة على غالبية الأنحاء بمدن وقرى المحافظة.

ارتفاع الأمواج 4 أمتار

فيما ارتفعت أمواج البحر بساحل مدينة العريش إلى قرابة 4 أمتار، ووصلت الأمواج إلى منطقة الشاليهات والكورنيش بساحل المدينة.

وذكر مجلس مدينة العريش في بيان، أن الأمطار التي تساقطت غير مؤثرة، وغرفة الطوارئ في المجالس تتابع التطورات لحظة بلحظة، مشيرًا إلى أنه لم يتلق أي شكاوى بخصوص الأوضاع المناخية والطقس.