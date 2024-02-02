وزارة النقل تنشر فيديو عن كوبري الصيرفي أعلى مزلقان السكة الحديد

نشرت وزارة النقل، فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر فيسبوك، عن كوبري الصيرفي، موضحة أنه تم إنشاء الكوبري في إطار تنفيذ المرحلة العاجلة لإنشاء الكباري أعلى المزلقانات الأكثر خطورة على شبكة السكك الحديدية.

32 كوبري أعلى مزلقانات السكة الحديد

وأوضحت الوزارة، أن تلك المرحلة تتضمن إنشاء 32 كوبري أعلى مزلقانات السكة الحديد لتحقيق السيولة المرورية في القرى والمدن المختلفة وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان وتجنب وقوع الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين.

تحويل المزلقانات لكباري

وفي سياق متصل، أشاد الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل، بخطة وزارة النقل لتحويل المزلقانات لكباري يتم تنفيذها وفق المواصفات والمعايير العالمية، موضحاً لـ «الوطن»، أن هذه الخطة تختصر الوقت وتقلل الحوادث بشكل كبير، وتأتي في إطار تطوير منظومة السكك الحديدية.

وأضاف عبدالله أبوخضرة، أن الكباري التي يتم تنفيذها تسهم في تيسير الحركة المرورية بشكل كبير، وتُنفذ بأيادٍ مصرية خالصة، فهي توفر آلاف من فرص العمل سواء مباشرة أو بشكل غير مباشر.