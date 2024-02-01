تعديل مواعيد قطاري 791 و784 «البصيلي - المعمورة» بين البحيرة والإسكندرية

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل موعد قطار 791 ركاب «البصيلي - المعمورة» ليقوم الساعة 07:05 مساءً بدلًا من الساعة 05:30 مساءً، وكذلك تعديل موعد قطار 874 ركاب «المعمورة - البصيلي» ليقوم الساعة 08:30 مساءً بدلًا من الساعة 07:10 مساءً، لمقابلة قطاري 640 و4210 بكل من المعمورة والبصيلي، اعتبارًا من اليوم طبقاً للجداول المرفقة.

أوضحت الهيئة أن تعديل المواعيد يأتي انطلاقا من حرصها على راحة جمهور الركاب وتلبية لرغباتهم، مؤكدة أنها لا تدخر جهداً في تقديم افضل خدمة لجمهور الركاب.

إيقاف حركة القطارات بين محطتي أبوقير والمنتزه

أشارت إلى أن جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي نسق مع الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية لتوفير وسائل مواصلات بديلة لقطار أبوقير الحالي أثناء فترة تنفيذ مشروع المترو، الذي على أساسه تقرر إيقاف حركة القطارات بين محطتي أبوقير والمنتزه بخط أبوقير.