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سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية

كتب:

محمد سيف
10:11 م | الخميس 01 فبراير 2024
الدينار الكويتي

الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 1-2-2024  حالة من الاستقرار في البنوك المختلفة، إذ سجلت العملة الكويتية اليوم بالبنك الأهلي المصري، نحو 100.61 جنيه للبيع، و100.15 جنيه للشراء، بحسب المنصات الرسمية الخاصة بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر صرف الدينار الكويتي 

«الوطن» تستعرض سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس 1-2-2024 بحسب آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية، عبر مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 1-2-2024 نحو 100.32 جنيه للبيع، و99.27 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس نحو 100.32 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 1-2-2024 نحو 99.95 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم ببنك القاهرة 100.73 جنيه للبيع، 99.73 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك إسكندرية اليوم الخميس 1-22-24  للبيع 100.71 وللشراء 97.04 جنيه.

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سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الخميس 1-2-2024
بقلم محمد سيف