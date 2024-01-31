سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات

أعلن البنك الأهلي المصري سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 31-1-2024 في البنوك المختلفة، إذ سجلت العملة الكويتية اليوم بالبنك الأهلي المصري، نحو 100.61 جنيه للبيع، و100.15 جنيه للشراء بحسب المنصات الرسمية الخاصة بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر صرف الدينار الكويتي

تستعرض «الوطن» سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 31-1-2024 بحسب آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية، التي كشفته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 31-1-2024 نحو 100.32 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 99.27 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد نحو 100.32 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 31-1-2024 نحو 99.95 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم ببنك القاهرة للبيع نحو اليوم الأربعاء 100.73 جنيه، وللشراء 99.73 جنيه.

سعر الدينار الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك إسكندرية فسجل اليوم الأربعاء 31-1-2024 للبيع 100.71 وللشراء 97.04 جنيه.