معلومات عن ظاهرة «حبات البرد» الخطيرة.. تضرب البلاد مع انخفاض درجات الحرارة

متابعة درجات الحرارة وحالات الطقس، خلال الأيام الحالية، تعد أبرز اهتمامات المواطنين، وخاصة الأمهات اللاتي يخشين إصابة أطفالهن بالأمراض التنفسية والفيروسات التي ترتبط بسوء الأحوال الجوية، وذلك تزامنا مع حالة الصقيع التي تشهدها البلاد بسبب انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير عن المعتاد.

العديد من الظواهر الجوية التي سيطرت على سماء مصر مؤخرًا، كانت سببًا في تباين حالة الطقس، بل انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير للغاية، خاصة المنخفضات الجوية والغطاء السحابي، إذ يعملان على حجب أشعة الشمس ما يزيد من موجات البرد.

تحذير من سقوط حبات البرد

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من سقوط حبات البرد، وهي ظاهرة جوية ضربت البلاد مؤخرًا مع الانخفاض الكبير في درجات الحرارة، خاصة على المناطق الساحلية، إذ أكدت الأقمار الصناعية على تمركز السحب بالقرب من السواحل الشمالية، واستمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تكون متوسطة إلى غزيرة يصاحبها دوي الرعد وسقوط حبات البرد، التي تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.

متى تنتهي حبات البرد؟

وأكدت منار غانم، لـ«الوطن»، إن انخفاض درجات الحرارة، المصحوبة بهذه الظواهر، من المقرر استمراره حتى يوم الجمعة، على أن ترتفع درجات الحرارة بدءا من يوم السبت المقبل.

ما هي حبات البرد؟

ووفقًا لما ذكره «طقس العرب» فحبات البرد، هي كرات لا يزيد حجمها عن حجم حبة البازلاء في أغلب الأحيان، بينما يصل حجمها لحجم كرة التنس في بعض البلدان، والتي تتساقط مع العواصف والمنخفضات الجوية.

ويمكن أن تسبب حبات البرد أضرارا للمحاصيل الزراعية، وفي الطرقات، بينما قد تصل لمخاطر على الإنسان إذ سقطت عليه بحجم كبير.

كيف تتكون حبات البرد؟

وتتشكل حبات البرد، بعد تكاثف بخار الماء على شكل قطيرات صغيرة جدا، تُعرف بـ«الغيوم الركامية» وتواصل الرياح دفع الغيوم الركامية إلى أعلى حتى تأخذ شكل الجبال في السماء مع انخفاض درجة الحرارة، ومن هنا تتشكل حبات البرد من بخار الماء المتكثف داخل الغيوم، والتي تسقط على الأرض بأحجام مختلفة.