5 نصائح و3 أشياء للتعامل مع أبرد أيام الشتاء.. «الجو هيقلب»

أشياء عدة وجب على الأشخاص اصطحابها في تلك الأجواء الباردة، باعتبارها في غاية الأهمية، لإكساب الجسم الشعور بالدفء، والتغلب على انخفاض درجات الحرارة الملحوظ منذ بداية أبرد شتاء منذ سنوات، إذ تشهد الساعات المقبلة نشاطًا في حركة الرياح وسقوط أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة ورعدية في بعض الأحيان.

قدم موقع «businessinsider» أشياء وجب عليك اصطحابها عند الخروج في تلك الأجواء الباردة ، التي تساعد الجسم في الشعور بالدفء، فلا يمكنك الاستغناء عنها.

3 أشياء وجب عليك اصطحابها عند الخروج

شمسية للمطر

يفضل في ظل سقوط الأمطار في الخارج، العمل بشكل دائم على اصطحاب شمسية للوقاية من الأمطار، خاصة في حال سقوط الأمطار بغزارة، الأمر الذي يساعدك بشكل أو بآخر في حماية جسدك من الإصابة ببرودة في الأطراف، لأنها تمنع ملامسة جسدك لحبات المطر.

زجاجة مياه

وجب عليك بصفة مستمرة في أثناء التواجد بالخارج، جمل زجاجة المياه معك، بدلا من مشاركة أدوات الآخرين، لأن ذلك يكون سببًا لانتشار العدوى وتكرار الإصابة بنزلات البرد، لذا تناول المياه بصفة مستمرة يساعدك على التخلص من الإحساس ببرودة الأجواء، ويقلل فرصة إصابتك بالأمراض الفيروسية.

مناديل

يبدو الأمر بسيطًا إلا أنه في غاية الأهمية في الشتاء، إذ وجب عليك بصفة دائمة اصطحاب باكو مناديل معك، نظرًا لشيوع الإصابة بنزلات البرد، وحاجتك الدائمة إلى استخدامه بصفة مستمرة، لذاو جب عليك اصطحابه معك في حقيبك أو في الجيب.

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5 نصائح للتعامل مع أبرد شتاء منذ سنوات

وجهت منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، خلال حديثها لـ«الوطن»، بعض النصائح للتعامل مع تلك الأجواء الشتوية، التي تستوجب على المواطنين التعامل معها بحذر تام، من خلال اتباع عدد من النصائح ويمكن استعراضها فيما يلي:

- ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، في أصعب وقتين في اليوم وهما الساعات المتأخرة من الليل، والساعات الأولى من الصباح، خاصة كبار السن والأطفال.

- العمل على تناول المشروبات الدافئة بصفة مستمرة خلال اليوم، لتجنب الأإصابة بنولات البرد المتكررة.

- الحرص على القيادة بهدوء على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- عدم ملامسة الأعمدة المعدنية في الشاروع تجنبًا للتعرص للصعق الكهربائي.

- تجنب اعتلاء أسطح المباني عند سقوط الأمطار، تفاديًا لسقوط من الأعلى في حالة شدتها.