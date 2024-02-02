فسحة ثقافية وترفيهية.. «إكسترا نيوز» تستعرض آراء الروائيين في معرض الكتاب

عرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرًا من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، وأشاد الجمهور والكُتّاب بالمعرض، مشيرين الى أنه يقدم عروضا ثقافية وترفيهية متنوعة لكل أفراد الأسرة.

وقال أحمد صبري الكاتب والروائي المصري، إن الإقبال على معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام كبير، مشيرًا الى أنه برغم الحالة التى يعيشها الناس والتربص ضد مصر، إلا أنه رغم ذلك لم يهمل المواطنيين أمور الثقافة، قائلًا: «طول عمر القاهرة منارة العلم ومنارة الثقافة».

وقال محمود حامد، شاعر وكاتب مصري، أنه معرض القاهرة الدولي للكتاب متنوع لكافة أفراد الأسرة المصرية، فهو مكان مفضل للطفل، وللأسرة كلها.

فسحة ثقافية وترفيهية

وأضاف: «الأسرة تقدر تنزل معرض الكتاب وهى مبسوطة، كل فرد من أفراد الأسرة هيلاقى الجناح المخصص له داخل المعرض، معرض القاهرة الدولى للكتاب هو فسحة ثقافية وترفيهية للأسرة المصرية كلها».