أحمد شيبة ضيف خالد أبو بكر ببرنامج «كل يوم» على قناة «ON»

يحل الفنان الشعبي أحمد شيبة، الليلة، ضيفًا على برنامج «كل يوم»، مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على قناة «ON»، اليوم الجمعة.

أحمد شيبة يكشف كواليس مسيرته الفنية

ويكشف المطرب الشعبي، كواليس جديدة في مسيرته الفنية، وآخر أغنياته، المقرر عرضها قريبًا، كما يتحدث عن انتشار أغنيته «آه لو لعبت يا زهر»، وأغنية «الفقر والجدعنة»، إضافة إلى العديد من الأغاني التي حققت نجاحًا كبيرًا.

يقدم أحمد شيبة في البرنامج، مجموعة من الأغاني التي تسببت في شهرته خلال مسيرته وارتبط بها في بداياته.

نجوم في ضيافة خالد أبو بكر

واستضاف مؤخرًا خالد أبو بكر عدد من نجوم الفن من بينهم الفنانة جومانا مراد، والتي تشارك هذا العام في مسلسل عتبات البهجة مع النجم يحيى الفخراني والمقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المُتحدة، وتحدثت خلال اللقاء على تفاصيل شخصيتها حيث تقدم شخصية نعناعة، وهي شخصية سيدة من منطقة شعبية، واستضاف ايضًا مؤخرً الفنانة شمس الكويتية والتي تحدثت في أمور كثيرة من بينها دراستها في علم الأبراج.