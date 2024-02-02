رفع تراكمات مياه الأمطار من شوارع حي المنتزه أول بالإسكندرية

تواجه الإسكندرية مُوجة من الطقس السيئ منذ بداية نوة الكرم حتى يومها الأخير، ولم تتوقف الأمطار الثلجية لمدة 3 أيام على مناطق غرب المختلفة ليستمر رفع الاستعداد والطوارئ للتعامل الفوري، مع سقوط الأمطار الغزيرة المستمرة حتى لا تحدث أزمات مرورية في شوارع الإسكندرية.

متابعة لحظية

وصرح رئيس حي المنتزه أول اللواء محمد عبدالله سحلول لـ«الوطن»، أن الأمطارالغزيرة التي شهدتها محافظة الإسكندرية، منذ مساء أمس استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، حتى الآن يتم متابعتها لحظيا وتجرى أعمال شفط وتصريف مياه الأمطار بجميع الشوارع ومنها أمام عزبة الشامي، وشارع سيف أمام الأمن المركزي، وشارع مصطفى كامل أمام الجزارين، وأمام جامع عبد الحليم دربالة، والمحمرة خلف محطة قطار سيدي بشر، شارع ابن عقيل، شارع 75.

الدفع بلودر

وأضاف اللواء «سحلول»، أنه جرى شفط المياه وتيسير حركة المارة والمركبات، بالإضافة إلى الانتشار الميداني، وتم الدفع بلودر الحملة الميكانيكية لتصريف ورفع الأوحال لمنع انسداد الشنايش، ومتابعة غرفة عمليات الحي مع الشكاوى والتنسيق الدائم مع شركة الصرف الصحي وكافة المرافق لمتابعة آخر المستجدات والتعامل الفوري مع المشكلات الطارئة، والعمل مستمر على مدار الساعة حرصاً على سلامة المواطنين ومصالحهم وسهولة تحركهم.