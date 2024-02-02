أمطار غزيرة تضرب الفيوم.. تحذير من 3 ظواهر جوية

ضربت أمطار غزيرة محافظة الفيوم، حيث شهدت مناطق متفرقة بمختلف المدن والقرى والمراكز، سقوط الأمطار على فترات متقطعة، إذ تراوحت بين خفيفة ومتوسطة بنسبة حدوث 40%، فيما ازدادت برودة الجو بحلول المساء لتشهد المحافظة طقسًا شديد البرودة، إذ تسجل درجة الحرارة الصغرى 7 درجات فقط، فيما هرب الجميع من الشوارع، واختبئوا داخل منازلهم للتدفئة، بالتزامن مع نوة الكرم 2024، والمنخفض القطبي الذي يضرب عدة محافظات في مصر بالأمطار.

تستعرض «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل أمطار الفيوم، وحالة الطقس، ودرجة الحرارة وتوقعات الطقس في الفيوم غدا ولمدة أسبوع، بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية.

أمطار الفيوم اليوم

وشهدت مناطق متفرقة بالمدينة، ومختلف المراكز خصوصًا يوسف الصديق، والمناطق السياحية أبرزها وادي الريان وبحيرة قارون، سقوط أمطار الفيوم اليوم التي كانت متفاوتة الشدة إذ اختلفت من مكان لآخر بين خفيفة ومتوسطة، فيما تتراجع فرص سقوط الأمطار في الفيوم غدًا السبت 3 فبراير الجاري.

الطقس في الفيوم غدا

وبحسب الأرصاد الجوية، فإنّ الطقس في الفيوم غدًا من المقرر أن يكون بارد خلال النهار، يتحوّل إلى شديد البرودة ليلًا وخلال الصباح الباكر، فضلًا عن تكون الصقيع على الأراضي الراعية، كما تزداد كثافة الشبورة المائية على الطرق خلال الصباح الباكر وتحديدًا في الفترة من 4 حتى 9 صباحًا.

درجة الحرارة في الفيوم

ووفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية، فإنّه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة في الفيوم العظمى 17 بينما تنخفض درجة الحرارة الصغرى مساءًا بمقدار درجة لتسجل 6 درجات فقط، مقارنة بـ 7 درجات اليوم.

الطقس في وادي الريان الفيوم

في سياق متصل، كشف يوسف مصطفى، منظم رحلات سفاري، إنّ الطقس في وادي الريان الفيوم، شديد البرودة، مع سقوط أمطار خفيفة، ورغم ذلك فإنّ هناك عشرات رحلات التخييم والسفاري، إذ يعتمد الجميع على التدفئة بإشعال النيران والعودة للحياة البدائية.

موعد تحسن الطقس بالفيوم

ومن المتوقع أن يبدأ تحسن الطقس في الفيوم من الإثنين 5 فبراير الجاري، إذ ترتفع درجات الحرارة ما بين 2 وحتى 4 درجات مئوية، فضلًا عن تراجع فرص سقوط الأمطار، بينما تكون الظاهرة الجوية الأكثر تأثيرًا على محافظة الفيوم خلال الفترة المقبلة، هي كثافة الشبورة المائية خلال الصباح الباكر وذلك حتى الخميس 8 فبراير.