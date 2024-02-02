4 ندوات توعوية عن خطورة الإدمان بقرى الشيخ زويد بشمال سيناء

نفذت وحدة السكان الفرعية بالشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء 4 ندوات توعوية تحت عنوان «أضرار خطورة الإدمان، وتأثيره على الفرد والمجتمع»، بقرى العكور، السكادرة، أبو طويلة بمدينة الشيخ زويد إحدى مدن محافظة شمال سيناء.

ارتفاع معدلات الإدمان لدى الشباب

وأشارت أسماء سلامة مدير وحدة السكان الفرعية بمدينة الشيخ زويد، إلى تنظيم ندوات توعوية عن معدلات الإدمان بين الشباب وأضراره على الفرد والمجتمع، كما تمت مناقشة عددا من المشاكل المٌرتبطة بالقضية السكانية مثل زواج القاصرات، وارتفاع نسب الطلاق بين الشباب والمتزوجين حديثا، والعنوسة وأسبابها والمغالاة في المهور والصحة الإنجابية وارتفاع معدلات الإنجاب والزيادة السكانية، وتأثيرها على الخطط التنموية التي تضعها الدولة.

القضية السكانية أهم محاور الندوات

قالت أماني أحمد حسن مدير وحدة السكان الرئيسية بالمحافظة، إن الندوات تأتي في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقضية السكانية في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالقضية السكانية، والحد من تأثيرها على الخطط التنموية التي تضعها الدولة، وتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بالخصائص السكانية كالتعليم، الصحة، وتوفير فرص عمل للشباب

وأضافت أماني حسن أن الندوات تأتى ضمن خطة العمل التي وضعتها لرصد وتحليل المشكلات المجتمعية وعرضها وتحديد أسبابها وطرح الحلول المناسبة لحلها بالتعاون مع الجهات الشريكة كالأوقاف والصحة والشباب والرياضة والتربية والتعليم.