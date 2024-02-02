حددت مديرية الصحة أماكن تلقي لقاح الإنفلونزا في محافظة سوهاج، حيث يتم التواصل مع الوحدات الصحية أو المستشفيات قبل التوجه إليها لمعرفة مواعيد توافر اللقاح، مع اصطحاب بطاقة الرقم القومي عند تلقي اللقاح، وشرب السوائل قبل وبعد تلقي اللقاح، وإخبار الأطباء بأي أمراض أو حساسية يعاني منها متلقي اللقاح.

أماكن تلقي لقاح الإنفلونزا في محافظة سوهاج

وقال مسؤول بمديرية الصحة والسكان في محافظة سوهاج، والذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أماكن تلقي لقاح الإنفلونزا في محافظة سوهاج تشمل وحدات وزارة الصحة وهي: مراكز طب الأسرة بمدينة سوهاج، طما، البلينا، أخميم، ساقلتة، جهينة، المراغة، المنشأة، دار السلام، العسيرات.

اللقاح الإنفلونزا بمستشفيات وزارة الصحة

وأضاف أنه من ضمن أماكن تلقي لقاح الإنفلونزا في محافظة سوهاج مستشفيات وزارة الصحة وتشمل مستشفى سوهاج العام، مستشفى أخميم العام، مستشفى طهطا العام، مستشفى ساقلته العام، مستشفى المراغة العام، مستشفى المنشأة العام، مستشفى دار السلام العام.

كما تشمل أماكن تلقي لقاح الإنفلونزا في محافظة سوهاج المستشفيات الجامعية ومستشفى سوهاج الجامعي، مستشفى جامعة سوهاج، بالإضافة إلي المستشفيات الخاصة ومنها مستشفى النور، سوهاج التخصصي، الشفاء، ابن سينا، الإيمان، ومستشفى الأمل.

ويتم توزيع لقاحات الأنفلونزا على جميع الوحدات الصحية التابعة لمراكز ومدن محافظة سوهاج، ويتم الإعلان عن مواعيد تلقي اللقاح من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بكل مركز ومدينة.