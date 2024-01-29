أماكن بيع السلع المخفضة في سوهاج.. السكر بـ27 جنيها

قال عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بسوهاج لـ«الوطن»، إنه يجري متابعة توزيع السكر الحر بمحافظة سوهاج سعر 27 جنيها للكيلو، فضلا عن بيع شنطة الأسرة التي تضم سلع متنوعة ما بين سكر وأرز ومكرونة وزيت بسعر 100 جنيه، ويضاف لها طبق دجاج «أوراك» لتكون بسعر 120 جنيها يتم توزيعها بالقرى التابعة لمدينة طهطا.

أماكن بيع السكر الحر بسعر 27 جنيها للكيلو بطهطا

أضاف عوض، يتم توفير السكر الحر اليوم الاثنين بعدة أماكن بطهطا بسعر 27 جنيها وشنطة الأسرة بسعر يبدأ من 100 جنيه، والتنبيه على المنافذ والتجار بالالتزام بالسعر المحدد للسكر 27 جنيها، حيث يتم توزيع 2 طن سكر بقرى الشيخ زين الدين وشطورة وساحل طهطا وبنجا، بداية من الساعة 9 صباحا، ولحين انتهاء الكمية.

طرق طلب توزيع السكر الحر بسوهاج

وأوضح مدير الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، أنه يمكن طلب توزيع شنطة الأسرة والسكر الحر عن طريق طلب المجلس القروي أو الوحدة المحلية من مدينة طهطا.